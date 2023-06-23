Kanal D'nin yeni dizisi için heyecan dorukta! Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı yayınlandı Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversin, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı yeni diziden 1. Bölüm fragmanı geldi. Bakın dizinin ilk bölümünde neler olacak…

Sezon dizilerinin final yapmasıyla yeni diziler gelmeye başladı. Kanal D’nin yeni dizisi de çok yakında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı dizi için geri sayım başladı. Diziden ilk fragman geldi.

Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Kübra Sülün üstleniyor.

Dizinin konusu

Ya Çok Seversen dizisi, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

6 Temmuz 2023 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Ya Çok Seversen dizisinden 1. bölüm fragmanı geldi.