Karadenizli sananlar yıkıldı! Şevval Sam bakın nereli çıktı... Yasak Elma dizisindeki Ender rolüyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam'ı Karadeniz türküleriyle tanıyanlar, aynı zamanda memleketi olarak düşünüyordu. Meğer Şevval Sam bakın aslen nereliymiş...

Leman Sam ve Selam Sam'ın kızı Leman Sam, oyunculuk ve şarkıcılık yeteneği ile Türkiye'nin sevilen sanatçıları arasında yer alıyor.

Özellikle seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla adeta özdeşleşen Şevval Sam, konserleriyle coşturuyor.

Hakkında birçok bilgi merak konusu olurken, Şevval Sam'ın memleketi hep Karadeniz sanıldı.

Oysa, gerçek çok başka çıktı.

Bakın Şevval Sam nereliymiş...

Şevval Sam'ın Karadeniz sevdası

Karadeniz kesimine büyük bir tutku besleyen Şevval Sam, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar beni kendilerinden bildi ve beni kucakladı. Ben her zaman büyük bir vefa duygusu hissediyorum onlara karşı. Artık Karadenizli oldum sayılır. Yıllar oldu. Bir tarafım gerçekten Karadenizli çünkü esas mesele orada doğmuş olmak değil, gerçekten o kültürün bir parçası haline dönüşmek aynı zamanda. Bunca yıl, tabii ki Kazım'la başlayan yolculuğum, bir noktada kalbimin büyük bir parçasını gerçekten Karadenizli yaptı. Ben gerçek bir memleket aşığıyım. Bütün kültürlerine, coğrafyasına, iklimine, her şeyine büyük bir aşk duyuyorum bu toprakların ama Karadeniz'in zaman içinde bende bambaşka bir yeri oldu.

Ankaralı çıktı

11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğan Şevval Sam, anne tarafından Hakkari, baba tarafından ise aslen Ankaralı'dır.