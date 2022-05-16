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    Kardeşlerim'de izleyicileri sarsan bir ayrılık daha! Güzel oyuncunun vedası Ömer'i kahredecek

    ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde izleyicileri şoke eden bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, 52 bölümdür rol aldığı projeye veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:40
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    Kardeşlerim'de izleyicileri sarsan bir ayrılık daha! Güzel oyuncunun vedası Ömer'i kahredecek

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Melis Minkari, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

    Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, hikayenin gidişatını değiştirecek hamleler yapmaya da devam ediyor.

    Son olarak usta oyuncu Yıldız Kültür'ün Sevgi Teyze karakteriyle kadrosuna dahil olduğu diziden bir ayrılık haberi geldi.

    Harika, Sevgi Teyze'nin paralarını alıp kaçtı

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM Medya imzalı Kardeşlerim dizisi, 14 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 52. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

    Sevilen dizi, ''#OBanaEmanet'' etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    Kardeşlerim dizisinin 52. bölümünde; Akif, Suzan'ı çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Tüm alacaklılar Akif'in peşine düştü. Ona Tolga yardımcı oldu ve bir süre onu gizledi.

    Harika, Ömerlerin yanındaki hayata alışmakta zorlandı ve Asiye ile tartıştı. Harika ve Ömer, Akif ile yüzleşmeye gitti ve annelerini çıkartması için baskı yaptı. Ancak Akif Suzan'ı kurtarmakta başarılı olamadı.

    Kardeşlerin evine, aklı sağlığı çok yerinde olmayan Sevgi adlı bir teyze geldi. Onları başkaları ile karıştırıp kafası bir gelip bir giden teyzenin çantasında ise tonla para vardı. Çocuklar ailesini bulmak için çabalarlarken Sevgi Teyze evden çıktı ve kayboldu.

    Annesinin uzun süre çıkamayacağını anlayan Harika, Sevgi Teyze'nin paralarını alıp hava alanına gitti. O yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken Sevgi Teyze akrabası ile Ömerlerin kapısına dayandı ancak çanta da para da yoktu.

    Kardeşlerim de izleyicileri sarsan bir ayrılık daha! Güzel oyuncunun vedası Ömer i kahredecek #1

    Gözde Türker Kardeşlerim'e veda etti

    Böylece 52 bölümdür Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, 52. bölümle birlikte diziye veda etti.

    Gözde Türker, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    ''Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı...Şu güne kadar Kardeşlerim'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Harika Manyaslı'yı bu kadar gerçek kıldığınız için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma, bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Yeni projelerde buluşmak üzere.''

    Kardeşlerim de izleyicileri sarsan bir ayrılık daha! Güzel oyuncunun vedası Ömer i kahredecek #2

    Kardeşlerim de izleyicileri sarsan bir ayrılık daha! Güzel oyuncunun vedası Ömer i kahredecek #3


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