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Haber Merkezi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında 150 gündür aranan Fatih Aydın hala bulunamadı.

Aylardır oğlunu arayan baba Mahmut Aydın, sabrının tükenmesiyle canlı yayında Esra Erol’a çıkıştı.

BİZİ OYALAMA: BULAMIYORSAN MÜGE ANLI'YA ÇIKALIM

Son bölümde konuşmasına Esra Erol’un "Seni biraz kızdıracağım" sözleriyle başlayan baba Mahmut Aydın, beklenmedik bir çıkış yaparak, “Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım” ifadelerini kullandı.

"EMNİYET VE SAVCILIK BULAMIYORSA, BÜTÜN PROGRAMLAR BİRLEŞSE YİNE BULAMAYIZ"

Babanın çıkışı sonrası Esra Erol, “Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih’i bulamayız” diyerek sert bir yanıt verdi.

Erol, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek.”

KAYIP GENÇ ARANMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Esra Erol, yaşanan gerginliğe rağmen kayıp Fatih Aydın’ı bulma çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Programın ilerleyen bölümlerinde olayın çözülüp çözülmeyeceği ise merak konusu oldu.