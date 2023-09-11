Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo'ya bakın! Gülüşü çok tanıdık... Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ı gören, hem babasına benzerliği, hem de güzelliği karşısında büyüleniyor.

ensonhaber.com 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezo Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal'ın kızı, oyuncu ve sunucu Ali Sunal'ın kız kardeşidir. Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Sunal, 2007 yılında 'Tutsak' dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir dönem ise 'Elele' dergisinde editörlük yapmış ve Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde çocuk ve müzik alanlarında dersler vermiştir. 2016-2018 yılları arasında yayınlanan 'Güldüy Güldüy' Show çocuk programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Sunal kızı Ezo 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile evlenen Sunal, 2021 yılında kızı 'Nova'yı dünyaya getirmiştir. Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal, sosyal medyayı da aktif kullanmaktadır. Sık sık paylaşım yapan Sunal, güzelliğiyle beğeni topluyor. İşte bazı kareleri...

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