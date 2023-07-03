Kemal Sunal'ın kızı Ezo, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı! "Baban görse bayılırdı" Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Basından uzak yaşayan Ezo Sunal, çocuklar için çalışıyor.

Kenal Sunal'ın minik kızı Ezo Sunal, şimdilerde güzeller güzeli bir anne oldu...

1984 yılında dünyaya gelen Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Orff-Schulwerk Eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Tutsak ile yaşayan Ezo, bir dönem ise Elele dergisinde editörlük yaptı.

Daha sonra rotasını çocuklara çeviren Ezo Sunal, bu alanlarda eğitim aldı ve çocuklar için çalışmaya başladı.

Güldüy Güldüy Show'u düzenleyen ve geçtiğimiz aylarda anne olan Sunal, güzelliğiyle de görenleri büyülüyor.

Yıllar içerisinde güzel bir kadına düşen Ezo Sunal, annesi Gül Sunal'a benzetiliyor.

Ezo Sunal'ın doğal güzelliği

Güzel isim Ezo Sunal, çocuklarla etkinlikler yapıyor. Çocuklara özel şarkılar ve kitaplar çıkaran Sunal, sosyal medya üzerinden de aktif bir isim.

Sosyal medyayı hem iş duyuruları için hem de kendi karelerini paylaşmak için kullanan Ezo Sunal, güzelliğiyle kullanıcılardan yorumlar alıyor.

Güldür Güldür'ün çocuk versiyonuna da imza atan Sunal, kızını ise paylaşmayı tercih etmiyor.