Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa! Bilge Öztürk'ten romantik anlar

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Uzun süre Tarkan'la sevgili olan ve adını bu şekilde duyuran ilge Öztürk, şu sıralar farklı heyecanlar yaşıyor.
Avukat Bilge Öztürk, Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile aşk yaşamaya başladı.
22 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu karelerine yenisini ekleyen Öztürk, bu sefer dudak dudağa poz verdi.
Düşman çatlattı
Sevgilisiyle dudak dudağa anlarını sosyal medyadan paylaşan Bilge Öztürk, aşklarını dosta düşmana ilan etti.
Bilge Öztürk, dudak dudağa karesini hayranlarının beğenisine sundu. Bazıları olumlu bazıları ise olumsuz yorumlar yaptı.
Yorumlara aldırış etmeyen Bilge, karelerine yenisini ekleyecek gibi duruyor...