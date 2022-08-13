Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! Gülme krizine soktu...

Kim Milyoner Olmak İster'de bomba soru! Gülme krizine soktu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bir sorunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.İşte, merak edilen o soru...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranlara kilitledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden farklı yarışmacı ve hikayeleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde ise "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır? sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

Gülme krizine soktu

Salako, Davaro, Feyzo ve Maho şıklarıyla yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü.

Yarışması soru karşısında çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

İşte, yarışmacıya sorulan sorusunun cevabı...