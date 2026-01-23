Abone ol: Google News

Kim Milyoner Olmak İster’de stüdyo buz kesti! Macerası 2 dakika sürdü: Elendiği soruya bakın

ATV ekranlarının efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Macerası kısa süren yarışmacının ilk soruda verdiği cevap izleyicileri şaşkına çevirdi.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 12:48
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam eşine az rastlanır bir veda yaşandı.

Yarışmacı koltuğuna oturan Selin Kuranoğulları, daha ilk soruda gelen basit bir matematik bilmecesiyle hayatının şokunu yaşadı.

"Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusuna yanlış cevap vererek barajı bile geçemeyen genç yarışmacı, stüdyoda büyük bir sessizliğe neden oldu.

Heyecanına yenik düşen Selin’in o anları kısa sürede viral oldu.

SORUYA VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTI

Karşısına çıkan “Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” sorusunda mantık hatası yapan Kuranoğulları, saniyeler içinde '2' cevabını verdi.

Doğru cevabın '4' olduğu ortaya çıkınca stüdyoda büyük bir sessizlik hakim oldu.

Yarışmacı bu cevapla ödül kazanamadan veda etti.

