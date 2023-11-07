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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının zor anları: Futbol sorusunda jokerlerini kullandı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının zor anları: Futbol sorusunda jokerlerini kullandı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan genç yarışmacı, takıldığı futbol sorusunda joker haklarını peş peşe kullandı. Genç yarışmacı daha sonra sosyal medyanın diline düştü.