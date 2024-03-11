Kirli Sepeti’nin Hayriye’si Ceren Moray'ın yelek tarzı olay oldu! Ne bu güzellik... Pazar akşamlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti’nde Hayriye karakterine hayat veren Ceren Moray yeleğinin altına bir şey giyinmeden kamera karşına geçti. Cesur pozlar veren Moray sosyal medyayı yaktı geçti. İşte, Moray’ın o pozları…

ensonhaber.com

NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan Kirli Sepeti her geçen bölümüyle şaşırtmaya devam ediyor. Yaşanan olaylar ile seyirciyi eğlendiren dizi Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Birçok başarılı ismin bir arada bulunduğu dizide, hayat verdiği Hayriye karakteri ile neredeyse her sahnesinde seyirciyi güldürmeyi başaran Ceren Moray başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aynı zamanda sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Moray, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de gündemin nabzını tutuyor.

Son olarak Moray’ın sosyal medya hesabından 'Yokluk postu geldi' notunu düştüğü paylaşımında ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekmişti.

Zayıflığı ile dikkatleri üzerine çeken Moray bu kez yeleğinin altına bir şey giymeden çekildiği kareler ile gündeme bomba gibi düştü.

İşte, Moray’ın o pozları…

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti’nde Hayriye karakterine hayat veren Ceren Moray yeleğinin altına bir şey giyinmeden kamera karşına geçti. Cesur pozlar veren Moray sosyal medyayı yaktı geçti. İşte, Moray’ın o pozları…