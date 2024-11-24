Kısmetse Olur'un en uçuk ismiydi! Her şeyi sildi, tesettüre girdi....

Yağmur Dinç

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile ünlenen Yaren Dağ, son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı.

Programdaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan Yaren, radikal bir karara imza attı.

Instagram profilindeki yüzünün açıkça göründüğü fotoğrafları silen Yaren’in, “başka bir yaşam tarzı” tercih ettiği gündeme geldi.

Konu ile ilgili yaptığı açıklama ile de merak uyandıran Yaren, 'Yakında açıklayacağım.' diyerek soru işaretleri bıraktı.

Takipçileri, Yaren'in yeni tarzıyla ilgili detayları heyecanla bekliyor.