Kısmetse Olur'un masum ve sert Cansel'i dekolteyi öyle abarttı ki.. 'Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş'

Kısmetse Olur'un masum ve sert Cansel'i dekolteyi öyle abarttı ki.. 'Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş'

Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Cansel Çördük, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve son hali ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gittikçe açılan Çördük için hayranları, "Pes" demekten kendisini alamıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur, gündüz kuşağında rekor kırdı.

Evlenme programları kaldırıldıktan sonra yayın hayatına son veren Kısmetse Olur'a gelen erkek ve kadın adaylar; tartışmaları, kavgaları ve aşklarıyla olay oldu.

Bu isimlerden bazıları pek dikkati çekmedi ama bazıları ise yarışma bittikten sonra bile unutulmadı ve büyük fan kitlelerine sahip oldu.

Bu isimlerden birisi olan Cansel Çördük, yarışmada Eser West ile aşk yaşamaya başladı ve yarışma bittikten kısa bir süre sonra bu ilişki sona erdi.

Herkes ikilinin gerçek bir aşk yaşadığını sandı ancak kısa sürmesi kafalarda büyük soru işaretleri bıraktı.

Yarışma bittikten ve Eser West ile ayrıldıktan sonra Amerika'ya giden Cansel Çördük, kendisine yeni ve oldukça farklı bir hayat kurdu.

Cansel Çördük tarzıyla dikkati çekmeye devam ediyor

Sosyal medyayı aktif kullanın yarışmacının son hali gündeme geliyor. İddialı tarzıyla adından söz ettiren Cansel Çördük, süper mini elbisesiyle nefes kesti.

Göğüs dekoltesi detayı bulunan elbisesiyle pozunu paylaşan Cansel'e yine değişimiyle ilgili yorum yağdı.

Cansel Çördük'ün iddialı göğüs dekoltesine, "Kızım sen çok güzeldin bu hal ne", "Dekolte abartılmış yine", "Yakıyorsun", "Estetiklerin çok abartı" yorumları geldi.