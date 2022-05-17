Petrol
113.09
-1.01%
Euro
16.75
3.15%
Dolar
15.89
2.25%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.749
0.02%
BTXN Coin
13.64
4.12%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    • Kısmetse Olur'un masum ve sert Cansel'i dekolteyi öyle abarttı ki.. 'Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş'

    Kısmetse Olur'un masum ve sert Cansel'i dekolteyi öyle abarttı ki.. 'Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş'

    Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Cansel Çördük, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve son hali ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gittikçe açılan Çördük için hayranları, "Pes" demekten kendisini alamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 21:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kısmetse Olur'un masum ve sert Cansel'i dekolteyi öyle abarttı ki.. 'Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş'

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur, gündüz kuşağında rekor kırdı.

    Evlenme programları kaldırıldıktan sonra yayın hayatına son veren Kısmetse Olur'a gelen erkek ve kadın adaylar; tartışmaları, kavgaları ve aşklarıyla olay oldu.

    Bu isimlerden bazıları pek dikkati çekmedi ama bazıları ise yarışma bittikten sonra bile unutulmadı ve büyük fan kitlelerine sahip oldu.

    Bu isimlerden birisi olan Cansel Çördük, yarışmada Eser West ile aşk yaşamaya başladı ve yarışma bittikten kısa bir süre sonra bu ilişki sona erdi.

    Herkes ikilinin gerçek bir aşk yaşadığını sandı ancak kısa sürmesi kafalarda büyük soru işaretleri bıraktı.

    Yarışma bittikten ve Eser West ile ayrıldıktan sonra Amerika'ya giden Cansel Çördük, kendisine yeni ve oldukça farklı bir hayat kurdu.

    Cansel Çördük tarzıyla dikkati çekmeye devam ediyor

    Sosyal medyayı aktif kullanın yarışmacının son hali gündeme geliyor. İddialı tarzıyla adından söz ettiren Cansel Çördük, süper mini elbisesiyle nefes kesti.

    Göğüs dekoltesi detayı bulunan elbisesiyle pozunu paylaşan Cansel'e yine değişimiyle ilgili yorum yağdı.

    Kısmetse Olur un masum ve sert Cansel i dekolteyi öyle abarttı ki.. Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş #1

    Cansel Çördük'ün iddialı göğüs dekoltesine, "Kızım sen çok güzeldin bu hal ne", "Dekolte abartılmış yine", "Yakıyorsun", "Estetiklerin çok abartı" yorumları geldi.

    Kısmetse Olur un masum ve sert Cansel i dekolteyi öyle abarttı ki.. Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş #2

    Kısmetse Olur un masum ve sert Cansel i dekolteyi öyle abarttı ki.. Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş #3

    Kısmetse Olur un masum ve sert Cansel i dekolteyi öyle abarttı ki.. Silikonlar özgürlüğünü ilan etmiş #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Thor nazara inanıyor
    Magazin

    Thor nazara inanıyor

    Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadele sürüyor
    3. Sayfa

    Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadele sürüyor

    Görüş Bildir