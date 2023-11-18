Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi! Geçtiğimiz gün kısmi felç geçiren ve hastaneye kaldırılan Popstar Mehtap Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. İşte Mehtap Yılmaz'ın sağlık durumu..

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Popstar Alaturka isimli program ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz Çarşamba günü beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Popstar Mehtap Yılmaz'ın beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği açıklanmıştı.

Popstar Mehtap'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım hayranlarını sevindirdi.

Yoğun bakımdan çıktı

Yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınan Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Mehtap Yılmaz şu ifadelere yer verdi;

"Canlarım benim. Allah'ım sizlerin dualarını kabul etti. Bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum. Binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de daha iyiyim. Ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum. Cansınız"