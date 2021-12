Kıvanç Tatlıtuğ ve maziye karışan eski aşkları! Hepsi Türkiye'nin en ünlü kadınları

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, baba olmaya hazırlanıyor. Başak Dizer'le evlenen ve mutlu olan oyuncunun eski aşkları uzun bir süre yeniden gündem oldu.

Gümüş dizisi ile dikkatleri üzerine çeken kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Aşkı-Memnu dizisinde Behlül karakterine hayat veren başarılı oyuncu, Beren Saat'le oldukça iyi bir uyum yakaladı.

O dönem hem sergilediği usta oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile genç kızların kalbini çaldı.

Aşk-ı Memnu dizisi aradan geçen yıllara rağmen unutulmazken, Kıvanç Tatlıtuğ eşi ile orada tanıştı.

Başak Dizer ile Aşk-ı Memnu setinde tanışan ve evleneceği kadını bulan Tatlıtuğ, baba olmak için gün sayıyor.

Baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncunun Başak Dizer'den önce aşk yaşadığı isimler, yeniden gündem oldu.

KIVANÇ TATLITUĞ VE ESKİ AŞKLARI

27 Ekim 1983 doğumlu Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of the World yarışmasıyla çıkış yaptı.

Birçok projeye imza atan ve Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Tatlıtuğ, eski aşkları ile gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le tanışmadan önce Meltem Cumbul, Azra Akın ve İdil Fırat gibi isimlerle aşk yaşadı.

AZRA AKIN - KIVANÇ TATLITUĞ

Bir dönemin en beğenilen çifti Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ'du. İkili örnek ve en yakışan çiftler arasında gösteriliyordu.

İkili birlikte oldukları süre boyunca ortak projelerde yer alıp birçok başarılı işe imza attı.

Ancak bu aşk evlilikle sonuçlanmadı ve ikinci ayrılığın ardından tamamen bitti.

İDİL FIRAT - KIVANÇ TATLITUĞ

İdil Fırat ve Kıvanç Tatlıtuğ aşkı büyük bir hızla devam ederken, aniden bitti. İkilinin evlenecekleri konuşuluyordu.

Ancak bu aşk nikah masasına taşınmadan sona erdi. Tatlıtuğ, bu süreçte eski sevgilisi Azra Akın ile tekrar barıştı.

MELTEM CUMBUL - KIVANÇ TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Meltem Cumbul aşkı ilk andan itibaren herkesin ilgisini çekti. Bazıları bu aşka destek çıkarken bazıları ise eleştirdi. İkilinin ayrılık nedeninin çocuk olduğu iddia edildi.