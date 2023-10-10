Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak pozları ifşa oldu! Çıplak vücuduyla o ismi sarıp sarmalamış... Aile dizisiyle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un eski kareleri gündem oldu. Ünlü ismin çıplak karelerini gören, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Behlük Haznedar karakteriyle tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, sette tanıştığı modacı Başak Dizer ile hayatını birleştirdi.

Uzun zamandır Dizer ile evli olan ve ilk çocuğu Kurt Efe'yi kucağına alan Tatlıtuğ, Türkiye'nin de en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Serenay Sarıkaya ile birlikte yer aldığı Aile dizisiyle gündemden düşmeyen oyuncu, eski pozlarıyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Bir dönem çıplak poz veren Kıvanç Tatlıtuğ'un karelerine hayranlarından yorum yağdı.

Kıvanç'tan çıplak pozlar

Gümüş, Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Aile gibi güçlü yapımlarda oynayarak geniş kitlelerce tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çıplak kareleriyle konuşuluyor.

Deniz Akkaya'ya sarılarak verdiği pozları yıllar sonra gündeme gelen ünlü oyuncuya hayranları, "Bu sen olamazsın!" diyerek sitem etti.

2002 yılında Best Model of Turkey'den birincilikle ayrılan Tatlıtuğ'un, 2000'lerin başında verdiği pozu gören, eşi Başak Dizer'e de atmayı ihmal etmedi.