Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den mayolu paylaşım! "Kim der 46 yaşında" Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer doğum kilolarından kurtuldu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı.

Şimdilerde anne baba olmanın keyfini yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, magazinin dikkat çeken isimlerinden.

Oğulları Kurt Efe ile birlikte tatil yapan ünlü çiftin her anı gündem oluyor.

Son olarak Başak Dizer'in paylaşımı takipçilerini mest etti.

Fiziğine kavuştu

Hamilelik kilolarını veren Dizer, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını yayınladı.

Kendi markası bulunan ve oyunculara stil danışmanlığı yapan 46 yaşındaki Başak Dizer, fiziğiyle beğeni topladı.

Hamilelik sonrası fazla kilolarını hızla veren ve eski formuna kavuşan Dizer, genç kızlara taş çıkarttı.