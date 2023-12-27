Kızıl Goncalar dizisiyle piyangoyu vurdu! Özgü Namal bölüm başına bakın ne kadar kazanıyor… Uzun süre ekranlardan uzak kalan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncunun bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı.

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Ünlü oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın 6 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirmesinin ardından tarifsiz bir acı yaşadı.

44 yaşındaki deneyimli oyuncu, sinema ve dizi dünyasında birçok önemli projede yer aldı.

'Yeditepe İstanbul', 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Beynelmilel', 'Mutluluk' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan Namal, aynı zamanda 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında da jüri üyeliği yapmıştı.

Son olarak, başarılı oyuncu Özgü Namal, FOX'ta yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın bulunduğu 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı.

Namal'ın performansı ve yeni projesi, dizi severlerin dikkatini çekerken, bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı.

Bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı

Uzun zaman sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara geri dönen Özgü Namal, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden.

Ünlü oyuncunun, başrolü Özcan Deniz’le paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde bölüm başına 900 bin TL aldığı iddia edildi.