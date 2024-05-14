Kızıl Goncalar seyircisi yıkılacak! Veda tarihi belli oldu...

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Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi, 18ç bölümüyle ekrana geldi.
Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, nefes kesen anlara sahne oldu.
Cüneyd Efendi'nin babası ile karşılaştığı sahnede şoke ederken, gözler yeni bölüme çevrildi.
Yayınlanan fragman heyecanı arttırdı ancak kötü haber de geldi.
Sezonu bitiriyor
Kızıl Goncalar, 20 Mayıs Pazartesi günü 19. Bölümüyle sezon finali yapacak.
Eylül'de yeni sezonda ise seyircisiyle buluşmaya kaldığı yerden devam edecek.