Kızıl Goncalar'da geçen 'Hatem-ül Evliya' nedir? Hatem-ül Evliya ne anlama gelir?

Hüseyin Topuz

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde kullanılan bir terim izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kızıl Goncalar'da kullanılan "Hatem-ül Evliya" kelimesinin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.

"Kızıl Goncalar" dizisi faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle karşılaşma sürecini konu alıyor.

Dizide sık sık kullanılan 'Hatem-ül Evliya' tabirinin ne anlama geldiği büyük merak uyandırırken konu hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, dizide sıkça dile getirilen Hatem-ül Evliya'nın anlamı nedir? Hatem-ül Evliya ne demek?

İşte yanıtı...

Hatem-ül Evliya nedir?

Tasavvufi bir terim olan Hatem-ül Evliya, ahir zamanda gelecek olan en son ve en büyük evliya anlamına gelmektedir.

Bu terim, velilerin sonuncusu veya veliliğin son mührü anlamında kullanılır.

Tasavvufta, belirli bir dönemde ortaya çıkan ve manevi olarak en üst seviyeye ulaşmış olan son veliye atıfta bulunur.