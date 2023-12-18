Kızıl Goncalar'daki "Faniler Tarikatı" kimlerdir? Faniler Tarikatı gerçekte var mı? Özgü Namal ve Özcan Deniz'li dizi Kızıl Goncalar'da dikkatleri çeken "Faniler Tarikatı", merak konusu oldu. Peki, Faniler Tarikatı kimlerdir? Gerçekte var mı? İşte detaylar...

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Farklı görüşlere ve yaşayış tarzlarına sahip olan ailelerin yaşantılarını konu alan Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film, son olarak Kızıl Goncalar ile gündeme geldi.

FOX TV'de yayınlanan dizide kızını okutma hayalleri kuran Meryem, kızına tarikatın yaptırdıklarını öğrendi.

Adli bir vakayla tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le ve seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in yolu kesişti.

Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirmeye başladı.

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Faniler Tarikatı merak konusu oldu.

Türkiye'de birçok cemaat ve tarikatın yer alması sebebiyle gerçek olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Peki, Faniler Tarikatı nedir? Faniler Tarikatı gerçekte var mı? İşte yanıtı...

Faniler Tarikatı nedir?

Faniler Tarikatı, Kızıl Goncalar dizisinde bir kişinin veya bir grup insanın dini veya mistik bir öğreti yerine daha dünyevi, maddi veya kişisel çıkarlarına odaklanan bir tür tarikat olarak ekrana geliyor.

Faniler Tarikatı gerçekte var mı?

Kızıl Goncalar dizisi ile gündem olan Faniler Tarikatı gerçekte yok.

Faniler Tarikatı, dizide hicivsel bir anlam taşıyor.

Türkiye'deki tarikatlar

Türkiye’de tarihsel olarak birçok tarikat ve dini cemaat vardır. İşte onlardan bazıları;

Nakşibendi Tarikatı: İslam’ın Sünni mezheplerinden biri olan Hanefi mezhebine bağlı olan Nakşibendi tarikatı, manevi öğretileri ve tasavvuf geleneği ile bilinir.

Mevlevilik (Sufilik): Mevlevilik veya Sufilik, Mevlana Celaleddin Rumi’nin öğretilerine dayanan bir tasavvuf ekolüdür. Mevlevilik, özellikle sema ayinleri ile tanınır.

Süleymancılar: İslam’ın Sünni mezheplerinden biri olan Hanefi mezhebine bağlı olan Süleymancılar şu an Alihan Kuriş önderliğinde toplanıyor.

İsmailağa Cemaati: Şeyh İsmail Hakkı Bursevi tarafından kurulan İsmailağa Cemaati, Türkiye’de aktif olan büyük bir İslami cemaattir.

Gülen Hareketi (Hizmet Hareketi): Fethullah Gülen’in önderliğindeki tarikat 2016’da Türkiye’deki darbe girişimi ile yasa dışı ilan edildi.

Cübbeli Ahmet Hoca Cemaati: Ahmet Mahmut Ünlü, bilinen adıyla Cübbeli Ahmet Hoca’nın önderlik ettiği bir cemaattir.