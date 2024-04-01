Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal eski pozlarıyla mest etti! "Naim görmesin" Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal'ın cesur pozları beğenildi.

ensonhaber.com

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakteriyle hayatımız giren ve birçok televizyon dizisinde yer alan Özgü Namal'ı en son 9 yıl önce Merhamet dizisinde rol aldı.

Yıllar sonra setlere dönmeye karar veren Namal, Kızıl Goncalar ile büyük ses getirdi.

Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncu, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

İzleyiciler ise performansının yanı sıra Özgü Namal'ın gerçek halini merak ediyor.

Bir zamanlar Özgü

45 yaşındaki oyuncu, eşini kaybettikten sonra sosyal medyadan uzaklaştı.

2 hamileliğe rağmen güzelliğini koruyan Namal'ın birbirinden cesur pozları hala beğeni topluyor.

İşte Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan iddialı kareler...