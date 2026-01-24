Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanı: Nursema’ya yeni nikah! “Evlenmek istiyorum”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV ekranlarında her bölümüyle gündem yaratan Kızılcık Şerbeti, son bölümde yaşanan sarsıcı olayların ardından izleyicide büyük bir merak uyandırdı.

Final sahnesinin bıraktığı soru işaretleri henüz tazeyken, yayınlanan yeni fragman heyecanı daha da artırdı.

Özellikle Nursema ile yarım kalan hikâyesiyle akıllarda kalan İlhami’nin atacağı adımlar merak ediliyor.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

EVLİLİK İTİRAFI

Dizinin yeni bölümünde Ömer, Kıvılcım'la barışmak için adım atıyor. İçinde bulunduğu durumdan kurtulabilecek mi?

Öte yandan İlhami, Nursema'ya olan duygularını bir kez daha açıyor. Ancak Asil, evlenmek istediğini söylüyor. Nursema ve Asil arasında yakınlaşma olacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragman: