Bir süredir ekranlardan uzak olan Kızılcık Şerbeti’nden izleyicileri heyecanlandıran fragman geldi.
Show TV’nin cuma gecelerine damga vuran dizisi, bomba gibi bir bölümle geliyor.
Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle çok konuşulmuştu.
Diziden yeni sezon fragmanı geldi. Bakın izleyicileri neler bekliyor…
ALEV ÖLDÜ, KIZI DOĞDU
Dizinin yeni bölüm fragmanında Alev'in ölümü Arslan ailesini derinden yaraladı. Alev'in kızını kim büyütecek? Abdullah alabilecek mi?
Görkem'le olan ilişkisi ortaya çıkan Ömer, Kıvılcım'la boşanma sürecine girecek. Öte yandan Görkem'in camdan atlaması, Fatih'in başını yakacak.
Görkem ölecek mi? Fatih hapse girecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı...