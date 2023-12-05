Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir hayran kitlesi oluşturan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Dizideki sürükleyici hikaye ve başarılı oyunculuk performansları, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve başarılı isimlerin yer aldığı diziden yeni fragman geldi.
Farah Zeynep Abdullah’ın diziye katılmasıyla büyük ses getiren dizide, bakın neler olacak neler…
Abdullah, Pembe'yi boşuyor
Umut ve Nursema’nın sorunlarını konuşmak için bir araya gelen Alev ve Abdullah arasında kıvılcımlar yeniden alevleniyor.
Birlikte vakit geçiren ikili Mustafa’nın radarına takılmıştı. Pembe, Alev ve Abdullah’ı görünce bakalım ne yapacak…
Öte yandan Ömer’in ikizi olarak gelen Bekir’in gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ömer, hastalığı sebebiyle kendi kendine konuşuyor.
İşte Kızılcık Şerbeti 42. bölüm 2. fragman...