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Kızılcık Şerbeti 42. bölüm 2. fragman: Abdullah ve Alev basıldı, Pembe’nin tansiyonu tavan…

Kızılcık Şerbeti 42. bölüm 2. fragman: Abdullah ve Alev basıldı, Pembe’nin tansiyonu tavan… Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Abdullah, Alev’e karşı koyamadı ve aşkları gün yüzüne çıktı. Bakın Pembe ne yapacak…