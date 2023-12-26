Kızılcık Şerbeti 45. bölüm 2. fragman: Pembe ve Rüzgar evleniyor "O zaman anlaştık" Reytinglerde zirveye yerleşen Kızılcık Şerbeti’nde bu hafta ortalık karışacak. Pembe ve Rüzgar’ın anlaşması ağızları açık bırakacak. İşte yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında seyircilerle buluşan ve geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisi, heyecan dolu son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve yetenekli oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, reytinglerde büyük ilgi gördü.

İzleyicileri büyüleyen son bölümün ardından, diziye dair merak ve heyecan giderek artıyor.

Yeni bölümün ne gibi sürprizlere sahne olacağı, merak konusu haline gelirken, Kızılcık Şerbeti’nin ikinci fragmanı da sonunda izleyicilerle buluştu.

Pembe ve Rüzgar'ın anlaşması şoke etti

Abdullah ve Alev'in ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından dizide sular durulmuyor.

Yeni bölüm fragmanında Doğa, kendisine metres imasında bulunan Pembe'ye öfkesinden Alev'in tarafında oluyor. Fatih'le nikah masasına oturacak ve ardından Pembe'yi evden gönderecek. Alev'i eve alacak.

Öte yandan Alev ve ailesine düşman olan Pembe, intikam almak için Rüzgar ile bir araya gelecek. Sosyal medyada ise Pembe ve Rüzgar'ın anlaşma üzerine evlilik yapacağı iddia ediliyor.

İşte Kızılcık Şerbeti45. bölüm 2. fragman...