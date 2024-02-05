Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle heyecanı doruklara çıkardı.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların etkileyici performansları, diziye olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.
Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizide Alev - Apo ilişkisi, Küçük Abdullah’ın babası ve Ömer - Kıvılcım ilişkisi milyonların kafasında soru işareti bırakmıştı.
Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Tüm gerçekler ortaya çıkıyor…
Küçük Apo'nun babası bakın kimmiş
Dizinin yeni bölüm fragmanında Abdullah, tam olarak Alev'den ayrılıyor ve evine geri dönüyor. Alev konusu tamamen kapanıyor.
Öte yandan Nilay DNA testi yaptırıyor ve test sonuçları çıkıyor. Küçük Abdullah'ın babası Mustafa çıkıyor. Bakalım boşanmaktan vazgeçecek mi?
İşte Kızılcık Şerbeti 50. bölüm 2 fragman...