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Kızılcık Şerbeti 50. bölüm 2. fragman: Küçük Apo’nun babası bakın kim çıktı

Kızılcık Şerbeti 50. bölüm 2. fragman: Küçük Apo’nun babası bakın kim çıktı Her Cuma Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni fragman geldi. Haftalardır milyonların beklediği sır açığa kavuştu. Küçük Apo'nun babası bakın kim çıktı. İşte Kızılcık Şerbeti 50. bölüm 2. fragman...