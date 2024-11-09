Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 1. fragmanı: Her şey başa döndü! Fatih ile Doğa dudak dudağa...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti’nin 75. Bölümünde; Görkem’in telkinleriyle eve dönen Nilay, hala biraz buruktur ve olaylardan dolayı Pembe’yi suçladığı için ona karşı mesafeli.
Kıvılcım ise Cemal'den şüphelenmeye başladı.
Öte yandan Görkem’in kötücül oyunlarına bir yenisi eklendi Pembe günah keçisi ilan edildi. Pembe Hanım'ın eski hayatına dönüşü ile yeni bölüm sona erdi.
İzleyiciler, yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ilk fragman yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 1. fragmanına Pembe Hanım'ın geçmişe dönüşü ve Doğa ile Fatih'in yakınlaşması damga vurdu.
Eski aşıkları dudak dudağa gören izleyiciler, şoke oldu.
İşte o fragman...