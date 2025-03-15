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Haber Merkezi

SHOW TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Nursema ve ailesi arasında yaşanan olaylar herkesin ağzını açık bıraktı.

Nursema, eşyalarını toplayıp Firaz ile birlikte kaçtı. İkilinin imam nikahı kıyıldı.

Peki yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti’nde dengeler nasıl değişecek? Tüm gözler merakla yeni bölümde!

ABDULLAH'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Kıvılcım, Abdullah ve Işıl ilişkisine şahit oluyor. Işıl'ı Pembe konusunda uyaran Kıvılcım, bu ilişkiye engel olabilecek mi?

Diğer yandan Nursema ve Firaz ailelerine resti çekerek birlikte nikah kıyıyor. İkili bu zorluklarla başa çıkabilecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti 93. Bölüm fragmanı...