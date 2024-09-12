Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü, diziden çıktı mı? Müjde Uzman açıklaması! Kızılcık Şerbeti 3. sezonundan yayınlanan 2 fragman, Alev karakterine ilişkin soru işareti oluşturdu. En son hamile olan Alev'in bebeği, Kıvılcım'ın kucağında...Peki, Alev karakteri öldü mü? Müjde Uzman diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

Yağmur Dinç

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunda.

Yeni sezonu merakla beklenen dizinin kadrosunda birçok değişiklik yaşandı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı diziye Şebnem Dönmez ve Şebnem Bozoklu dahil oldu.

Yayınlanan iki tanıtım fragmanında ise Alev karakterine yer verilmedi. Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım'ın "Alev'i kaybettik" diye ağladığı sahne dikkat çekti.

Abdullah'tan hamile olan Alev'in akıbeti merak konusu oldu.

Peki, Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Müjde Uzman diziden ayrıldı mı? İşte açıklamalar...

ALEV ÖLDÜ MÜ

Doğa'nın teyzesi, Kıvılcım'ın kız kardeşi, Abdullah'ın sevgilisi...

Son sezonda oldukça dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin Alev karakteri diziye veda etti. Üçüncü sezon tanıtımıyla birlikte Alev'in öldüğü ortaya çıktı.

MÜJDE UZMAN AYRILIĞI

Yapımcı Faruk Turgut, Müjde Uzman’ın diziden ayrılma nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Turgut, Uzman'ın psikolojik problemler değil, başka bir diziyle anlaşma yapmış olması olduğunu söyledi. Buna göre; Müjde Uzman, yeni bir dizi projesi için Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma kararı aldı.

Ünlü yapımcı dizide Alev karakterinin ölerek hikayeden çıkarılacağını da belirtti.