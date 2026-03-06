Taşacak Bu Deniz'den efsane spoiler: "Söylemedi demeyin"

Taşacak Bu Deniz'in heyecanla beklenen yeni bölümüne dair dizinin Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan paylaşım geldi.
Geçtiğimiz hafta ekrana gelemeyen Taşacak Bu Deniz dizisi, 6 Mart Cuma akşamı TRT 1'de yayınlanacak.
20. bölümü izleyicilerle buluşacak olan dizi, heyecanı arttırdı.
Gelen fragmanlar ve ön izleme sonrası "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm" merakı iyice yükseldi.
Dizide Zarife karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yeni bölüme dair merakı artıran paylaşımıyla gündeme geldi.
"Önümüzdeki 2 bölüm efsane olacak. Söylemedik olmasın" notunu yazan Bozoğlu, Eleni’nin anne ve babasını öğrenme ihtimalini akıllara getirdi.
