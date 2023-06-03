Kızılcık Şerbeti sezon finali: Umut'un gerçek yüzü ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan sezon finali fragmanı, izleyenlerin nefesini kesti. Fragmanda, Doğa'ın evi terk etmeye karar verdiği ve Umut'un gerçek yüzünün de ortaya çıktığı görüldü.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Başarılı proje, yeni bölümleriyle Cuma günleri ekrana geliyor ve seyircisine nefes kesn anlar yaşatıyor.

Sezon finaline giden dizinin yayınlanan son fragmanı da izleyenleri heyecanlandırmayı başardı.

Yayınlanan fragmanda, Nursema'nın evine haciz geldiği ve Umut'un gerçek yüzünün ortaya çıktığı görüldü.

Pembe, Alev'i kıskanmaya sürdürüp onun üzerine yürüdü. Doğa ise ihaneti affetmemekte kararlı...

Eve terk etmek için hazırlanan Doğa'nın son kez yemek yapması ise izleyenleri şaşırtan bir detay oldu...