Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i cesur pozlarıyla yıktı geçti "Altını giymeyi unutmuşsun" Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, sosyal medya pozlarıyla gündemi salladı. Ünlü oyuncu cesur pozlarıyla adeta nefes kesti.

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Show TV'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisi, sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, performansıyla ekranlarda adeta parlıyor.

Müjde Uzman, sadece televizyon ekranlarında değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da büyük bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

Cesur ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Uzman, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İddialı pozuyla mest etti

Sosyal medya hesabından siyah-beyaz paylaşım yapan Müjde Uzman, ceketinin içine hiçbir şey giymedi.

Ünlü oyuncunun pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte o kareler...

39 yaşındaki Müjde Uzman, kariyerine ilk olarak modellikle başladı, ardından VJ'lik yaptı.

Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti’nin yanı sıra; Paramparça, Kapalı Çarşı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk gibi dizilerde de rol aldı.