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Reyting rekortmeni fenomen dizi Kızıl Şerbeti’nde “Abdullah Bey” karakterini canlandıran ve büyük beğeni alan Settar Tanıöğen’in dizideki Alev karakteriyle olan sahneleri sosal medyada olay oluyor.
Dizide, Alev ve Apo’nun yaşadığı aşkın gerçek hayatta da yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı. İddialar karşısında Müjde uzaman adeta deliye döndü.
Uzman, sosyal medyada "Dizi aşkı gerçek oldu" iddialarına yanıt verdi.
Yaptığı paylaşımda, "Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var" diyerek ateş püskürdü.