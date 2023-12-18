Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i sinirden deliye döndü! "Resmen ahlaksızsınız…" ATV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizinde Alev ve Apo aşkı gerçek oldu iddiaları ortaya atılmıştı. Dizinin Alev’i Müjde Uzman’dan açıklama geldi. İşte Müjde Uzman’ın iddialar hakkında söyledikleri…

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Reyting rekortmeni fenomen dizi Kızıl Şerbeti’nde “Abdullah Bey” karakterini canlandıran ve büyük beğeni alan Settar Tanıöğen’in dizideki Alev karakteriyle olan sahneleri sosal medyada olay oluyor.

Dizide, Alev ve Apo’nun yaşadığı aşkın gerçek hayatta da yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı. İddialar karşısında Müjde uzaman adeta deliye döndü.

Uzman, sosyal medyada "Dizi aşkı gerçek oldu" iddialarına yanıt verdi.

Yaptığı paylaşımda, "Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var" diyerek ateş püskürdü.