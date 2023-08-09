Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya fena ifşaladı! O hakareti affetmedi... Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden takipçisini ifşa etti.

Son dönemde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle adından söz ettiren Evrim Alasya, sosyal medyanın gündemine geldi.

Alasya, Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen bir takipçisini ifşa etti.

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya, mesajları yayınladı.

Hakaret yağdırdı

Bir kullanıcı, Evrim Alasya'ya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fahişe halinle salladın. Sizin yurt dışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.

"Huzurunu kaçıracağım"

Alasya, tepkisini de şu sözlerle gösterdi:

"Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili.

‘Çok şükür huzurluymuş.' Ben onun huzurunu kaçıracağım bir süre kusura bakmazsa! ‘Fahişe’ olduğumu düşünüyor, kaldı ki ola da bilirim anlatsın mahkemede.

Bakalım benimle ilgili derdi neymiş! Bu çirkin örnek üzerinden genelleme yapmak istemem ama bu ülkenin öğretmenleri bu haldeyse durum gerçekten vahim.

Artık mahkemede anlatsın bakalım neden rahatsız olmuş benden! Ha bir de hayatı çevreyi koruyormuş."