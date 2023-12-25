Kızılcık Şerbeti'nin muhafazakar ofisi bakın neresiymiş! İşte Ünal Holding... Kızılcık Şerbeti dizisindeki ofis sahnelerinin çekildiği yer, seyircilerin merak konusu olmaya devam ediyor. Mekanı duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ensonhaber.com

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, reytingleri alt üst ediyor.

Kadrosu bir yana seyirciyi ekrana kilitleyen her bölümü ile sosyal medyaya damga vuran dizi, yılın rekorunu kırdı.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Kızılcık Şerbeti, cuma günleri yayınlanıyor.

Diziye ilişkin merak edilen detaylar arasında aile şirketi olan "Ünalların Holdingi nerede" sorusu yer aldı.

Abdullah Ünal, Ömer, Fatih ve Mustafa'nın işe gittiği "muhafazakar" ofisin nerede olduğu araştırılmaya başladı.

Seyircilerin gözünden kaçmayan ayrıntılar ile ofisin neresi olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’ndeki ofis sahneleri bakın nerede çekiliyor...

Ünal Holding

İstanbul'da çekilen Kızılcık Şerbeti dizisindeki ofis, Salt Galata'dan başka bir yer değil.

Karaköy’de, Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Salt Galata binası, mimari tarzıyla dikkatleri çekiyor.