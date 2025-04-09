Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si gidiyor; İşte veda görüntüleri...

Yağmur Uçar

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü...

Dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, kadrodan ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın duyurduğu ayrılık haberi, veda pastası ile kesinleşti.

GÜLE GÜLE PEMBE

3 sezondur her bölümde sergilediği etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Taşçıoğlu için ekip arkadaşları pasta kesti.

Gold Film’in patronu Faruk Turgut’un a katıldığı veda sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ayrılık kararının diziyi 4. sezona taşımak ve senaryoda yeni bir açılım yapmak için alındığı açıklanmıştı.

İşte veda kareleri...