Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, sosyal medya üzerinden torununu paylaştı. Torununun tatlılığı ve altınları ise görenleri hayrete düşürdü.

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve romanlar arasında oldukça ünlü bir terzi.

Birbirinden farklı ve ünlü isme elbiseler diken Kobra Murat, şimdilerde dünyanın farklı şehirlerinde sahne alıyor.

Üç çocuğu olan ve gösterişli yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken Kobra Murat; Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkıları seslendirdi.

Balat'ta ailesiyle yaşayan ve geleneklerini de yaşatmaya çalışan Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde "Noluyo Ya" isimli Youtube kanalına konuk oldu.

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram ile Balat sokaklarında gezen Kobra Murat, hayatına dair detayları paylaştı.

Kobra Murat'ın hem evi hem de kızı Sergül'ün takmış olduğu altınları dikkatleri çekti. Günlerce konuşulan Kobra Murat şimdi ise torununu paylaştı.

Sosyal medya hesabından torununu paylaşan ve onun için güzel sözler söyleyen Kobra Murat, bir kez daha gündem oldu.

Kobra Murat'ın torununa takılan altınlar, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı ve yorum yağdı.

Kobra Murat'ın torunu

Torunu Ceylin Alanur Şifa Sultan'ı paylaşan Kobra Murat, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Kobra Murat'ın torunu tatlılığı ve altınları ile dikkatleri üzerine çekti.

İki farjklı resim paylaşan Kobra Murat, "Kurban olurum ben seni veren yüce rabbime dedeeeemm prenses torunum ceylin alanur şifa sultan maşallah sübhanallah Allah nazarlardan saklasın inşallah amin.

Dedesinin aşkı prenses torunum ceylin alanur şifa sultan maşallah sübhanallah Allah nazarlardan saklasın inşallah amin" notunu düştü.

Bir kullanıcının "Ben Kobra Murat'ın torunu olmak istiyorum galiba" yorumu ise güldürdü.