Kokain Kraliçesi: Griselda Blanco kimdir? Griselda dizi konusu ve oyuncuları

Narcos’un yaratıcıları Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda ve Carlo Bernard’ın imzasını taşıyan yeni dizi "Griselda", Netflix'te yayınlandı.
İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, suç ve dram severlerin gözdesi oldu.
Gerçek olaylardan esinlenen bu kurmaca dizi, Medellín'den kaçıp Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun "Patroniçe"si hâline gelen Griselda Blanco'nun öyküsünü ekrana taşıyor.
Öyle ki, Pablo Escobar'ın korktuğu tek insan Griselda...
Sofie Vergara'nın başrolü canlandırdığı Griselda kadrosunda Alberto Guerra,Christian Tappan, Orlando Pineda , Maximiliano Hernández gibi isimler yer alıyor.
Peki, Griselda Blanco aslında kimdir? Griselda dizisi neyi anlatıyor? İşte Griselda konusu ve oyuncuları...
Griselda Blanco kimdir
1943 yılında Medellin'de dünyaya gelen Griselda Blanco; Kolombiya'dan Miami, New York ve Kaliforniya'ya kadar uyuşturucu ticareti tarihinde önemli bir rol üstlendi.
Blanco, kurduğu geniş ağ ile ticaret yaptığından "Kokain Kraliçesi" olarak da bilinir.
Genellikle erkeklerin hakim olduğu uyuşturucu dünyasında acımasızlığı ve şiddetiyle tanınır. Birçok cinayetle bağlantısı vardır.
Blanco, uyuşturucu karteli faaliyetleri ve cinayetlerle bağlantılı olarak birçok suçlama ve hapis cezaları aldı.
Blanco, Kaliforniya'da Narkotik biriminden kaçarken yakalanmış ve 20 yıl boyunca hapse mahkum bırakıldı.
3 Eylül 2012 gecesi Medellín'de bir kasap dükkanından çıkarken suikaste uğradı.
“Kara Dul” ve “Vaftiz Anne” olarak da bilinen Griselda Blanco, 69 yaşında vefat etti.
Griselde dizi konusu
Dizi, Griselda’nın hayatının başından itibaren, uyuşturucu imparatorluğunu kurmasını, rakipleriyle olan savaşını, çatışmalarını ve sonunda tutuklanıp hapse girmesini konu alıyor.
Griselda, uyuşturucu ticaretindeki liderliği ve acımasızlığıyla tanınan bir isim.
Dizi onun hayatını, güç mücadelelerini ve suç dünyasındaki yükseliş ve düşüşünü işliyor.
Griselda oyuncuları
Sofia Vergara - Griselda Blanco
José Velázquez - Uber Trujillo Blanco
Orlando Pineda - Dixon Trujillo Blanco
Maximiliano Hernández - Papo Mejia
Vanessa Ferlito - Isabel
Gabriel Sloyer - Diaz
Paulina Dávila - Carmen
José Zúñiga - Amilcar
Alberto Guerra
Alberto Ammann
Joe Finfera - Avukat
Christian Tappán - Arturo
Rosa Ochoa
Desiree Alexandra Estrada
Martín Fajard - Ozzy Trujillo Blanco
Juliana Aidén Martinez - June