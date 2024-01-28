Kokain Kraliçesi: Griselda Blanco kimdir? Griselda dizi konusu ve oyuncuları Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın çekindiği tek insan olan Griselda Blanco'nun hayatı, dizi oldu. Griselda adlı dizi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Peki, Griselda Blanco gerçekte kimdir? Griselde dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

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Narcos’un yaratıcıları Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda ve Carlo Bernard’ın imzasını taşıyan yeni dizi "Griselda", Netflix'te yayınlandı.

İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, suç ve dram severlerin gözdesi oldu.

Gerçek olaylardan esinlenen bu kurmaca dizi, Medellín'den kaçıp Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun "Patroniçe"si hâline gelen Griselda Blanco'nun öyküsünü ekrana taşıyor.

Öyle ki, Pablo Escobar'ın korktuğu tek insan Griselda...

Sofie Vergara'nın başrolü canlandırdığı Griselda kadrosunda Alberto Guerra,Christian Tappan, Orlando Pineda , Maximiliano Hernández gibi isimler yer alıyor.

Peki, Griselda Blanco aslında kimdir? Griselda dizisi neyi anlatıyor? İşte Griselda konusu ve oyuncuları...

Griselda Blanco kimdir

1943 yılında Medellin'de dünyaya gelen Griselda Blanco; Kolombiya'dan Miami, New York ve Kaliforniya'ya kadar uyuşturucu ticareti tarihinde önemli bir rol üstlendi.

Blanco, kurduğu geniş ağ ile ticaret yaptığından "Kokain Kraliçesi" olarak da bilinir.

Genellikle erkeklerin hakim olduğu uyuşturucu dünyasında acımasızlığı ve şiddetiyle tanınır. Birçok cinayetle bağlantısı vardır.

Blanco, uyuşturucu karteli faaliyetleri ve cinayetlerle bağlantılı olarak birçok suçlama ve hapis cezaları aldı.

Blanco, Kaliforniya'da Narkotik biriminden kaçarken yakalanmış ve 20 yıl boyunca hapse mahkum bırakıldı.

3 Eylül 2012 gecesi Medellín'de bir kasap dükkanından çıkarken suikaste uğradı.

“Kara Dul” ve “Vaftiz Anne” olarak da bilinen Griselda Blanco, 69 yaşında vefat etti.

Griselde dizi konusu

Dizi, Griselda’nın hayatının başından itibaren, uyuşturucu imparatorluğunu kurmasını, rakipleriyle olan savaşını, çatışmalarını ve sonunda tutuklanıp hapse girmesini konu alıyor.

Griselda, uyuşturucu ticaretindeki liderliği ve acımasızlığıyla tanınan bir isim.

Dizi onun hayatını, güç mücadelelerini ve suç dünyasındaki yükseliş ve düşüşünü işliyor.

Griselda oyuncuları

Sofia Vergara - Griselda Blanco

José Velázquez - Uber Trujillo Blanco

Orlando Pineda - Dixon Trujillo Blanco

Maximiliano Hernández - Papo Mejia

Vanessa Ferlito - Isabel

Gabriel Sloyer - Diaz

Paulina Dávila - Carmen

José Zúñiga - Amilcar

Alberto Guerra

Alberto Ammann

Joe Finfera - Avukat

Christian Tappán - Arturo

Rosa Ochoa

Desiree Alexandra Estrada

Martín Fajard - Ozzy Trujillo Blanco

Juliana Aidén Martinez - June