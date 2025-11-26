Kolpaçino’nun efsane ismi oyunculuğu bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem “Kurtlar Vadisi”, “Kuruluş Osman” ve “GDO Karakedi” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu Volkan Başaran, sinema kariyerinden bambaşka bir yola adım attı.

“GDO Karakedi” filminde kullandığı pilav arabasını gerçek hayata uyarlayan Başaran, artık setlerde değil İstanbul sokaklarında sevenleriyle buluşuyor.

Başaran, filmdeki ikonik sahnelerden ilham alarak hazırladığı pilav arabasının üzerine rol aldığı yapımlardan kareler yerleştirdi.

Böylece hem geçimini sağlayabileceği yeni bir işe yöneldi hem de hayranlarıyla bire bir iletişim kurabileceği samimi bir ortam yarattı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Kolpaçino serisindeki unutulmaz “on numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalarda yer eden oyuncu, bugün Bakırköy sokaklarında ikonik pilav arabasıyla dikkat çekiyor.