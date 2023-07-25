Korkusuz Korkak filminin güzeller güzeli Sevil Hemşire'si yıllar sonra ortaya çıktı Korkusuz Korkak filminde Sevil Hemşire'yi canlandıran usta oyuncu Ayşin Atav'ın son hali görenleri bir kez daha hayran bıraktı.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Korkusuz Korkak, oyuncu kadrosuyla dikkati çekmişti.

Filmde Sevil Hemşire olarak yer alan Ayşin Atav ise güzelliğiyle o dönem adeta göz kamaştırdı.

Korkusuz Korkak'ta canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Ayşin Atav, şimdilerde son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Ayşin Atav, Kemal Sunal filmlerinin olmaz olmaz oyuncusu Dinçer Çekmez'in ilk eşi olarakl biliniyor.

Atav ve Çekmez'in bu birliktelikten 'Ceren' adında bir kız çocukları bulunuyor. Dinçer Çekmez'in, ikinci evliliğinden de bir kızı olmuştu.

Ayşin Atav'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.