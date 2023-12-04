1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Dilin Döğer, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuk kariyeri için İstanbul yolcuğuna çıkan Döğer, dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.
İlk olarak "Ex Aşkım" dizisinde Afife karakteriyle rol alan Döğer, seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı.
Asıl çıkışını ise "O Kız" dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle yakaladı.
28 yaşındaki Dilin Döğer, şimdilerde TRT 1'in tarih dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Süreyya Hatun'a can veriyor.
Süreyya Hatun, tüm cesaretiyle Selahaddin Eyyubi'nin yanında savaşıyor.
Beğeni topluyor
İzleyicilerin pürdikkat izlediği dizide performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Döğer, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Duru bir güzelliği sahip olan ünlü oyuncu, cesur pozlarıyla gündemde.
Fiziğini ortaya koymaktan çekinmeyen Dilin Döğer, binlerce övgü dolu yorum alıyor.
İşte Dilin Döğer'den pozlar...