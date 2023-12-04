Haberler



Medya



Kudüs Fatihi'nin Süreyya'sı gerçekte de cesur çıktı, yine nefes kesti! "İnanılmaz bir hatunsun"

Kudüs Fatihi'nin Süreyya'sı gerçekte de cesur çıktı, yine nefes kesti! "İnanılmaz bir hatunsun" Yeni rolüyle beğeni toplayan oyuncu Dilin Döğer, cesur pozlarıyla da takipçilerinin dilinden düşmüyor.