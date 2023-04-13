Kürtaj sayısını duyanlar şoke olmuştu! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs ortaya çıktı! İşte son hali Yeşilçam'ın birçok başarılı yapımında yer alan ve son olarak 2014 yılında ekranlarda gözüken Lale Belkıs, son haliyle hayranlarının karşısına çıktı. Yıllar içerisinde bir hayli değişen ve yaşlanan Belkıs'ın sarı saçları ise hala aynı.

Bugüne kadar birçok Yeşilçam filminde yer alan Lale Belkıs, en son 2014 yılında ekranlarda yer aldı. Bu Yeşilçam filmlerinin genelinde kötü kadını canlandıran Belkıs'ın 1975 yılında evlendiği eşi Yalçın Otağ, 15 Ağustos 2014’te kanserden yaşamını yitirdi. Kış aylarında İstanbul Moda’da, yazları ise Datça-Aktur’daki evinde yaşamını sürdüren Lale Belkıs, şimdilerde son haliyle gündem oldu. Ekranlarda yer almayan ve sakin bir hayatı benimseyen Belkıs'ın son halini gören hayranları, güzelliğine değinmeden edemedi. Yıllar geçmesine rağmen Lale Belkıs'ın güzelliğinden bir şey kaybetmediği söylendi. İşte Lale Belkıs'ın son hali En son 2014 yılında izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Lale Belkıs’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı. 10 kere kürtaj yaptırdığı iddia edilen Lale Belkıs, seneler sonra yaptığı açıklamada asla anne olmak istemediğini ve sanılanın aksine 4 kere kürtaj yaptırdığını söyledi. 1938 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncunun gerçek adı Belkıs Otağ'dır. Lale Belkıs adını kullanan ünlü isim Olgunlaşma Enstitüsü mezunu. 1953 yılında mankenlik yapmaya başlayan Lale Belkıs, 1960 yılında tiyatroya "merhaba" dedi. 1965 yılında rol aldığı Bitmeyen Korku filmiyle ekrana adım attı. Sonrasında sayısız yapımda rol aldı.