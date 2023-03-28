Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı bir de şimdi görün! İpek Tenolcay'ın son hali Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterine hayat veren oyuncu İpek Tenolcay, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. İşte İpek Tenolcay'ın son hali..

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran oyuncu İpek Tenolcay değişimiyle sosyal medyada gündeme geldi. Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinin en başarılı projeleri arasında yer almaktadır. Dizide rol alan birçok oyuncu dizi sayesinden ününe ün kattı. Kurtlar Vadisi'nde rol alan bütün oyuncuların son halleri herkes tarafından merak ediliyor. Dizide Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay'ın büyük değişimi şaşkınlık yarattı. İpek Tenolcay, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor. Tenolcay'ın instagramda 87 bin takipçisi bulunuyor. Son haliyle şaşırttı 12 Temmuz 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu İpek Tenolcay Kurtlar Vadisi dışında birçok dizi ve filmde rol almıştır. 52 yaşındaki usta oyuncu gösterdiği başarılı performanslar ile adından söz ettirirken yıllar içindeki değişimiylede dikkatleri üzerine çekti. İpek Tenolcay son olarak geçtiğimiz haftalarda Show TV'de başlayan ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın üstlendiği Aile isimli dizide rol almaya başladı. İşte ünlü oyuncunun son hali.. Uzun bir zaman mankenlik yapan İpek Tenolcay ilk olarak 1996 yılında Şehnaz Tango isimli televizyon dizisinde rol alarak oyunculuk yapmaya başladı.