Kurtlar Vadisi'nin efsanesi diziye dahil oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer

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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Muro karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine dahil oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Burak Çelik gibi isimler yer alıyor.
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın dizinin kadrosuna dahil olması izleyicileri sevindirdi.
Mustafa Üstündağ, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Behçet Şavlı karakterine hayat verecek.
Her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 58. bölümü ile ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Üstündağ'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü oyuncunun diziye dahil olması kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.