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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi diziye dahil oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer

Kurtlar Vadisi'nin efsanesi diziye dahil oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna dahil oldu.