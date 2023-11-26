Kurtlar Vadisi'nin İnci'si podyuma çıktı, fiziğini gören nazar etti! Talihsiz kaza... Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu Sema Şimşek uzun zaman sonra sahneye çıktı. Elbisenin azizliğine uğrayan eski model, yere düştü.

ensonhaber.com

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek, podyuma çıktı.

Bir abiye fuarında boy gösteren eski manken Sema Şimşek, giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü.

Şimşek'in talihsiz kazası, podyumdaki izleyicileri de şaşkına çevirdi. Bazı izleyiciler, Şimşek'e yardımcı olmak için podyuma çıktı.

İlk düşüşü

Düşme sonrası kuliste ağlayan Sema Şimşek'e, meslektaşlarının sarılarak teselli vermeye çalıştığı öğrenildi.

31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.