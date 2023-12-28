Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı incecik belini açıkta bırakınca..."Operasyon bitmiştir" Oyuncu Çiğdem Batur, cesur kombini ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, dizinin Savcı Leyla'sıydı.

Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda yıllardır yer almıyor.

Londra'da oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, Türkiye'ye geldi.

Fiziğiyle damga vurdu

Katıldığı etkinlikte cesur bir tercih yapan Çiğdem Batur, dekoltesiyle dikkatleri çekti.

İncecik belini açıkta bırakan 41 yaşındaki Batur, peş peşe pozlar verdi.

Instagram hesabından yayınladığı o karelere, binlerce yorum yağdı.