Kurtlar Vadisi'nin 'Selvi Çakır'ı' Büşra Ayaydın nasıl tesettüre girdi? İşte hikayesi..

Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterinin kızı Selvi'yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdi. Bu kararı nasıl aldığını ise katıldığı bir YouTube programında anlattı.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Büşra Ayaydın, 5 yıl önce önce tesettüre girdi.

21 yaşında tesettüre girdiğini belirten oyuncu, katıldığı bir YouTube programında sürecin hikayesini anlattı.

Oyuncu yaşadıklarını anlatırken, “Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken yine namaz kılıyordum." dedi.

BÜŞRA AYAYDIN'IN TESETTÜRE GİRME HİKAYESİ

Büşra Ayaydın, kapanma sürecini şu sözlerle anlattı;

"Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi.





"O SÖZLER TOKAT GİBİ ÇARPTI"

O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime ‘Ben ne yapıyorum’ dedim. Çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim."