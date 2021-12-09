Kuruluş Osman 75. bölüm fragmanı: Osman'ın sonu geldi!

Kuruluş Osman dizisinin 75. bölüm fragmanında; Osman Bey'in, ''Burada Bey de benim! Devlet de benim!'' sözleri dikkati çekerken Vezir Alemşah'ın, ''Osman'ın sonu geldi Konur'' sözleri merak uyandırdı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 8 Aralık Çarşamba akşamı 74. bölümüyle ekranlara geldi.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran 74. son bölümün ardından merakla beklenen 75. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, babası Şeyh Edebali'nin akıbetini haber alan Bala Hatun, büyük bir üzüntü yaşadı.

Öte yandan Ayşe'ye verilen zehirin dikkatleri çektiği fragmana, Osman Bey'in Vezir Alemşah'a söylediği, '' Burada Bey de benim! Devlet de benim!'' sözleri damga vurdu.

Konnur ile konuşan Vezir Alemşah'ın, ''Osman'ın sonu geldi Konnur!'' sözleri ise yeni bölüme dair heyecanı katbekat artırdı. İşte Kuruluş Osman 75. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 75. Bölüm Fragman VİDEO

KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümünde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!