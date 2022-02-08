Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey hainlerin hesabını kesiyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başına gelen belalardan kurtulan Osman Bey'in zalimlerin hesabını kestiği anlar, seyircinin heyecanını artırdı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 81. bölümün 2. fragmanı ile görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; Osman Bey'in başına gelen belalardan kurtulmayı başardığı ve intikamını almak için harekete geçtiği görüldü.

Moğollarla birlikte çarpışan Osman Bey, kendisine tuzaklar kuran Nikola'yı yakalamayı başardı.

Nikola için artık yolun sonuna gelirken, Gündüz Bey'le bundan sonra neler olacağı ise merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 81. bölüm 2. fragmanı İZLE